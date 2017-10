Statoil med oljefunn på britisk sokkel

En tidligere boring på Verbier traff et vannfylt sandreservoar, og det ble derfor besluttet å foreta en ny prøveboring litt til siden for den første boringen. Det er dette sidesteget som nå har påvist forekomst av olje.

Statoil er operatør og eier 70 prosent av lisensen. De øvrige partnerne er Jersey Oil and Gas (18 prosent) og Cieco Exploration and Production (12 prosent). De skal avgjøre om funnet er lønnsomt.

– Dette er et oppmuntrende resultat for Statoil og det britiske teamet. Vi har påvist olje i et sandreservoar av god kvalitet og med gode reservoaregenskaper, men mye arbeid gjenstår, sannsynligvis også avgrensning, for å fastslå de utvinnbare volumene, sier Jez Averty, Statoils letedirektør i Norge og Storbritannia i en pressemelding.