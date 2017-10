AaFK slapp med skrekken

Først sju minutter før full tid tok AaFK ledelsen. Aron Thrandarson endte opp aleine i feltet og banket den i mål bak Folkets lag-keeper Tor Erik Larsen.

SE KAMPEN I OPPTAK HER

På overtid sørget samme mann for at AaFK til slutt endte opp med å vinne 3–1 i veldedighetskampen mot et sammensatt lag fra lokalfotballen.

På forhånd håpet AaFK-trener Trond Fredriksen at hans lag kunne bruke oppgjøret til å spille på seg sjøltillit. Trolig var han nok litt betenkt undervegs – uten at han ville innrømme så mye av det etter oppgjøret.

– Bortsett fra de første 20 minuttene føler jeg vi styrer det meste. Så skulle jeg gjerne sett litt mer av det viktigste; at vi scoret flere mål. Vi er litt ubesluttsomme og roter vekk en del muligheter. Men samtidig er god øving for oss på å vinne fotballkamper, sier Trond Fredriksen.

– Men dere må opp noen hakk mot Vålerenga?

– Vi må opp noen hakk, ja. Det er det ikke mye tvil om. Samtidig var det viktig å få en elleve mot elleve økt for oss. Så skal vi selvfølgelig heve oss noen hakk inn mot helga, sier Fredriksen.

Selv om det til slutt ble en fortjent seier til AaFK, er det ingen tvil om at Folkets lagspillerne tidvis imponerte stort foran 614 tilskuere på Color Line Stadion.

Guttene fra lokalfotballen starta det hele også med et brak: Et innlegg fra Sondre Kjølsøy etter to minutter gikk gjennom hele feltet. På bakerste stolpe ventet Patrik Hjelmseth som bredsidet Folkets lag i ledelsen. Det var definitivt en sjokkstart for AaFK, som kanskje stilte sitt antatt beste lag fra start.

De første 20 minuttene var det det overraskende jevnt i banespillet. Folkets lag imponerte og turte å spille ball.

Ikke overraskende tok AaFK gradvis over. Utover i omgangen ble en god del store sjanser skapt, spesielt fra høyresiden der Edwin Gyasi var spillesugen, men ballen ville ikke i mål.

Etter 33 minutter glapp det imidlertid. Ballen endte hos Athanasios Papazoglou som enkelt satte inn en fortjent utligning. 1–1 sto seg til pause.

I andreomgang byttet begge lag en rekke spillere. Mens Folkets lag yppet seg skikkelig i førsteomgang, var det større AaFK-dominans etter hvilen – i alle fall når det kommer til banespillet.

For selv om AaFK hadde ene del ball, ble det ikke skapt all verdens av sjanser mot et oppofrende Folkets lag som virkelig sto på.

Åtte minutter før slutt glapp det imidlertid. Aron Thrandarson scoret to kjappe mål på slutten og avgjorde kampen til AaFKs fordel.

Uten at Folkets lag-trener Frode Fagermo deppet altfor mye av den grunn.

– Jeg synes vi gjør en helt fabelaktig strålende innsats. Husk at når AaFK scorer sine to mål er brorparten av våre spillere fra 4.- og 5. divisjon. Jeg er veldig imponert over innsatsen som legges ned, sier Frode Fagermo.

Også Trond Fredriksen lot seg imponere av spillerne fra lokalfotballen.

– Er det noen som kan være interessante for AaFK?

– Ja, absolutt. Vi har allerede flere av disse i kikkerten, sier Fredriksen.