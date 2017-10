Følg utviklingen på Ferjefri E39

Prosjektet «Ferjefri E39» strekker seg fra Kristiansand til Trondheim. Ved å erstatte sju ferjesamband med bruer eller tunneler, og forbedre veger mellom disse kan man nesten halvere reisetiden, ifølge Statens vegvesen. I dag tar det 21 timer å kjøre hele strekket.

Nå har vegvesenet sluppet en ny kartløsning, der en ifølge vegvesenet enkelt kan sjekke status for de ulike prosjektene. Kartet er ment å hjelpe både privatpersoner og profesjonelle aktører.

– Dette er et stort fremskritt for å gjøre informasjon om Ferjefri E39 tilgjengelig,

sier prosjektleder prosjektleder Kjersti Dunham til Vegnett

– Dette vil også bidra til at folk utenfra finner raskere frem til riktig kontaktperson i Statens vegvesen, forteller hun.

Her finner du kartløsningen til vegvesenet (ekstern lenke)

Her finner du mer informasjon om E39 (ekstern lenke)

Slik bruker du Ferjefri E39-kartet

Statens vegvesen skriver følgende om den nye kartløsningen:

Kartet viser strekninger som er under utredning (merket med rødt), under planlegging (oransje), under bygging (blå) og strekninger som er ferdigstilt (merket grønn). Når du trykker på symbolene i kartet får du opp informasjon om hver enkelt strekning og lenker til prosjektene på strekningene.