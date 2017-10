200.000 til ny hurtigladar for elbil

Den nye hurtigladaren er planlagt ved rådhuset i Fosnavåg sentrum.

– Tiltaket er spelt inn i budsjettet for 2018. Før utbygging av infrastrukturen må tiltaket prioriterast i budsjett. Kommunen arbeidar no med budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021. Kva tiltak som vert prioritert, avheng av politisk handsaming. Vanleg praksis er at budsjett og økonomiplan vert vedtatt i desember, opplyser Herøy kommune.