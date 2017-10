VG: Regjeringen gir 700 millioner i skattelette til aksjeeiere

Fakta om statsbudsjettet 2018

* Legges fram av finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag 12. oktober klokken 10.

* Nytt av året er at Finansdepartementet allerede klokken 8 vil publisere utvalgte nøkkeltall. Dette for å gi enkel og samtidig tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive.

* Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter. Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og er styrende for rammene i statens eget budsjett.

* I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner, hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.

* Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) har varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger, og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet, i tråd med handlingsregelen.

* Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget. De fire borgerlige partiene vil starte sine budsjettforhandlinger i begynnelsen av november.

