DN: Skattelette for gründere

Torsdag klokka 10.00 legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2018.

Ifølge Dagens Næringsliv går regjeringen inn for å endre opsjonsbeskatningen for gründere. Etter hva DN erfarer, innebærer den nye ordningen at man får utsatt beskatningen av opsjoner, noe interesseorganisasjonen har ønsket. Opsjoner, altså mulighet til å få aksjer i selskapet man jobber i, har vært et viktig virkemiddel for gründerbedrifter som ønsker å lokke til seg talenter.

Men i dag utløser dette økt beskatning fra første utstedelse.

Ifølge DN kommer ordningen med begrensninger. Kun selskaper med et visst antall ansatte, en viss omsetning og under et visst driftsår vil kunne benytte seg av ordningen.