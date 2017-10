Dale provoserer med å fjerne støtten til 33 organisasjoner

– På grunn av et stramt budsjett har vi måttet prioritere strengt, sier Dale.

I budsjettforslaget kutter han overføringene over Landbruksdepartementets budsjett til mer enn 30 ulike organisasjoner. Til sammen er det snakk om mer enn 30 millioner kroner.

Blant organisasjonene som rammes er 4H, NOAH, Dyrevernalliansen, Det norske skogselskap, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Hageselskapet, Norges Vel, Norske lakseelver, Norges Bygdekvinnelag, Oikos – Økologisk Norge og Geitmyra matkultursenter, som drives av kjendiskokk Andreas Viestad.

Venstre reagerer

Også Norges Bygdeungdomslag – der Venstre-leder Trine Skei Grande har vært generalsekretær – mister mer enn 2 millioner kroner i støtte. Grande har for øvrig også vært styremedlem og nestleder i 4H.

– Venstre reagerer sterkt på dette. Kuttene virker svært lite gjennomtenkt. Selv om du rent ideologisk skulle mene at organisasjoner som dette burde klare seg uten statstilskudd, så kan du ikke kutte tilskudd over natta. Konsekvensene vil bli alvorlige for mange av disse organisasjonene, sier finanspolitisk talsperson Terje Breivik i Venstre til NTB.

Han varsler at saken vil bli tatt opp i budsjettforhandlingene med regjeringen.

– Vi ser et lite mønster her, der enkelte fagstatsråder systematisk har funnet midler til sine ting ved å kutte i bevilgninger som de vet er viktige for Venstre, sier han.

– Bør skje selvstendig

I budsjettdokumentet fra Landbruksdepartementet heter det at bevilgningene i stor grad har vært en videreføring av støtte til de samme organisasjonene.

– Dette har gitt mindre rom for nye organisasjoner til å få støtte. På den måten har ikke ordningen bidratt til å fremme større mangfold av organisasjoner og mer frivillighet, heter det.

Videre slår Dales departement fast at «driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig, og ikke være avhengig av årlige statlige overføringer.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er like opprørt som Venstre og viser til at regjeringen i budsjettforslaget har funnet rom for å støtte flere andre organisasjoner, blant dem omstridte Human Rights Service.

– Jeg synes det er fullstendig uansvarlig av en statsråd å kutte all støtte fra 1. januar. Han knekker ryggen på en rekke organisasjoner med lange tradisjoner, som har gjort viktig arbeid på vegne av departementet i mange år. Det er helt uhørt, sier Vedum.