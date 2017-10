Momssjokk for reiselivet

NHO Reiseliv er svært kritisk til regjeringens forslag om økt moms for reiselivet.

– Momsøkningen kommer som et sjokk for reiselivsnæringen. Det var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016, og bedriftene har stolt på at regjeringen, i motsetning til hva opposisjonen har varslet, vil senke skattene for næringslivet, ikke øke dem, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i ei pressemelding.

Dyrere hotellrom

Devold sier momsøkningen i praksis vil føre til dyrere hotellrom, som igjen vil svekke norsk reiselivs konkurranseevne.

– Her straffer regjeringen en næring som har skapt arbeidsplasser, og som allerede har presset lønnsomhet. Dette vil ramme bedriftseiere og arbeidsplasser i distriktene hardest. Momsøkningen er uventet og trist for en næring som har jobbet så hardt, uttaler hun.

I tillegg til dyrere hotellrom, vil også transporttjenester, kinoforestillinger, kringkastingsavgift, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer bli rammet av den foreslåtte momsøkningen.

Lettelse i selskapsskatt

Og NHO reiseliv mener momsøkning rammer hardere enn lettelse i selskapsskatt. At selskapsskatten reduseres ytterligere, fra 24 til 23 prosent, er i tråd med skatteforliket.

– Men for bedrifter med begrenset overskudd, og som muligens går med underskudd, vil avgiftsøkningen fra ti til tolv prosent ramme betydelig tøffere enn fordelen med overskuddslettelsen på ett prosentpoeng. Næringsministeren som reiselivsminister har blitt budsjettaper, sier Krohn Devold.

Frykter for arbeidsplasser

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er også klar på at momsøkningen er uheldig for reiseliv og transport.

– Med små marginer i mange virksomheter, særlig i reiseliv, så kan dette gå utover arbeidsplasser i hele landet, sier Skogen Lund i pressemeldinga fra NHO.

Reiselivet sysselsetter 160.000 årsverk her i landet. Ifølge NHO reiseliv går ett av tre hoteller med underskudd.