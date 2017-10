Regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet

Det er litt under grensen regjeringen har satt på 3,0 prosent.

Regjeringen forventer at bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge (BNP) øker med 2,5 prosent. Det er opp fra et anslag på 2,0 prosent for 2017.

Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, fastslår regjeringen.

– Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, ifølge Finansdepartementet.

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.