Skal fiske over 800.000 tonn makrell

Totalkvoten er satt til 816.797 tonn makrell. Det er en nedgang på 20 prosent fra kvoten for 2017.

Dramatisk nedgang i kvoterådet frå Ices Fiskebåt kritiserer Island for overfiske av makrell Snart startar makrell-forhandlingane mellom kyststatane om neste års fiske. For fiskarane og fiskemottaka står milliardsummar på spel.

– Jeg har forståelse for at det er en utfordring for mange fiskere når kvotene går ned, særlig når makrellbestanden er i en så god forfatning som den er, men vi kan være fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2018. Gitt de rådene vi har fått fra ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) så mener jeg at dette er en god avtale, omstendighetene tatt i betraktning, uttaler fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Avtalen fordeler kvoten med 183.857 tonn til Norge, 102.924 til Færøyene mens EU stikker av med de resterende 402.596 tonnene.

– Det er positivt at vi har fått en ny forvaltningsstrategi basert på anbefalingene til ICES, sier fiskeriministeren.

