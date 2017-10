Forsinka levering av Sunnmørsposten og Vikebladet

– Eg kan ikkje huske sist dette skjedde, fortel dagleg leiar Geir Follestad i Nordvest Distribusjon. Han legg til at dei har henta inn vikarar, men grunna at vikarane ikkje er like rutinert vil det kunne ta litt tid før alle har fått avisa si laurdag.

– Vi estimerar at dei fleste har fått avisa si før klokka 12.30 i dag, men det er mogeleg at det kan glippe for nokre hus sidan vi har vikarar som ikkje er like rutinerte, seier Follestad.

Området det er snakk om er to ruter som i all hovudsak ligg i området Ulsteinvik sentrum.

– Eg håper dei fleste får avisene sine i dag, men om det er nokre som ikkje gjer det vil vi levere dei ut over helga til dei som er ramma, seier Follestad.