Bedriftsleder tiltalt etter dødsdykk på Nordmøre

Den elleve sider lange tiltalen mot bedriftslederen ramser opp en rekke brudd på arbeidsmiljøloven, og beskriver hvordan han unnlot å sørge for grunnleggende sikkerhetstiltak under dykkingen. En ungarsk mann mistet livet da han deltok i dykking etter kamskjell sammen med fire andre dykkere. Ulykken fant sted utenfor Smøla for tre år siden.

Saken starter i Nordmøre tingrett onsdag. Retten har satt av tre dager til hovedforhandlingen.

– Sikkerhetsbrudd

I tiltalen heter det at bedriftslederen ikke hadde sørget for «etablering av tilstrekkelige rutiner for å sikre at dykkeroperasjonen ble risikovurdert, planlagt og gjennomført på forsvarlig måte».

Dykkingen foregikk uten mulighet for assistanse fra øyeblikkelig hjelp, det var ikke reservedykkere i vannet, fartøyet det ble dykket fra befant seg for langt unna dykkerne, livlinen ble ikke holdt under oppsyn og mannskapene om bord kunne verken kommunisere med dykkerne under vann eller følge med på pustingen deres, ifølge tiltalen.

Hentet opp død

Da den ungarske dykkeren ble halt om bord i fartøyet etter å ha befunnet seg i vannet i cirka 58 minutter, var han allerede død. Analyser av data fra dykkercomputeren hans viste at han mest sannsynlig fikk problemer bare minutter ut i dykket sitt.

– Dykkingen ble gjennomført uten annen kartlegging av farer, risikovurderinger, planer og tiltak enn at hver av dykkerne skulle gjennomføre to dykk hver, heter det i tiltalen.