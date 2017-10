Fylkesmesterskapet i ølbrygging fant oppskrifta til suksess

(Rbnett): – Det var en superbra kveld! Vi hadde 126 betalende gjester, og fikk ikke en eneste negativ tilbakemelding hverken fra dem eller hjemmebryggerne som stilte ut øla si. Mange skrøt av arrangementet, og det var et bredt spekter av besøkende. Det var både unge og gamle. Men det skulle vært litt flere damer, forteller medarrangør i Romsdal hjemmebryggerlaug, Leif Arne «Læffi» Johansen.

14 hjemmebryggere stilte ut øla si på stand, og det var opp til publikum å kåre sin favoritt. Totalt var det 330 stemmer i omløp, og kun én stemme skilte første- og andreplassen. Andreplass gikk til Jørgen og Arnstein Hagen, mens det var Læffi Johansen selv som stakk av med den gjeveste prisen - publikums favoritt for sin old ale.

– Det var kjempeartig å vinne. Men jeg var nok litt taktisk også. Jeg serverte blåmuggost og kjeks til øla, og mange fikk nok en helt ny smaksopplevelse. De fleste drikker vin til ost og kjeks, men på lørdag fant flere ut at øl også passer utmerket. Old alen jeg serverte er en veldig god matøl, som jeg bruker til mange ulike retter, forteller han.

Stor spredning

Av totalt 330 stemmer, fikk Johansens old ale 38 stemmer. Det var nok til å gå av med seieren.

– Det viser at stemmene var veldig delt. Det skilte ikke mer enn 7-8 stemmer fra andre- og tredjeplass heller. Det var stor spredning, sier han.

Etter lørdagens vellykka arrangement, frister det definitivt til gjentakelse for Johansen og Romsdal hjemmebryggerlaug, men de to neste årene vil konkurransen bli arrangert i enten Ålesund eller Kristiansund. Fylkesmesterskapet er et samarbeid mellom Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre. De tre hjemmebryggerlaugene er under en felles paraply i Norbrygg Møre og Romsdal.

– Lederen for Norbrygg Møre og Romsdal, Atle Betten, stilte ut øl selv på fylkesmesterskapet, og han var storfornøyd med arrangementet. Det var totalt to utstillere fra Nordmøre og to fra Sunnmøre. Det blir spennende å se hvor konkurransen arrangeres til neste år, sier Johansen.

