Målte orkan i kastene i Nordvest

- For at vi skal kunne kalle det en orkan må middelvinden ha orkan styrke i minst ti minutt. Det har vi ikke opplevd i Nordvest i natt, men det har vært vindkast i orkan styrke på enkelte fjellmålestasjoner. Den sterkeste vinden fant vi ved Stad, sier Granrød.

Vakthavende meteorolog Martin Granrød ved Vervarslinga for Vestlandet forteller at det er målt vindkast opp mot 40 m/s i Møre og Romsdal i natt.

Få skader

Til tross for sterke vindkast, har det vært få skader etter vinden.

- Det har nok litt sammenheng med at de sterkeste vindkastene kom fra sørvestlig retning. Nordvest er verst for deres del av landet, sier Granerød.

I Sykkylven var brannvesenet ute og sikret løse takplater, og i Ålesund bisto de med å fjerne løse gjenstander i vegbana i Storgata/Einarvikgata. Et stilas på Nørvøy skole blåste også ned i kveldstimene søndag.

Politiet i Sogn og Fjordane meldte søndag kveld klokka 22.30 at et vindu har blåst ut av et industribygg i sentrum av Måløy.

Sambandet Lekneset - Sæbø ble innstilt resten av dagen på grunn av værforholdene, opplyser Fjord1.