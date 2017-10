Rykket ut til brann i sikringsskap

Det melder 110-sentralen på Twitter like før klokka 13.40 søndag.

Til Sunnmørsposten opplyser 110-sentralen at brannen ble slukket av huseier og at brannvesenet kun rykket ut for å sjekke.

– Brannen skjedde i et sikringsskap i en privat bolig i Skarbøvika. Eier klarte selv å slukke brannen, så vi reiser bare ut for å sjekke at alt er i orden, forteller Stian Jørgensen ved 110-sentralen.