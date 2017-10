Fortsatt stor fart på Veslemannen

– Bevegelsene i øvre deler varierer mye, men det mest aktive partiet beveger seg med en hastighet som tilsvarer om lag 30 centimeter per døgn, skriver NVE i sin rapport mandag kveld.

Søndag meldte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om rekordstor bevegelse, tilsvarende 36 centimeter i døgnet. Natt til mandag gikk farten noe ned, tilsvarende 20 centimeter i døgnet. Mandag har altså farten økt igjen.

Det ble observert mange steinsprang i natt, og også i dag klokka 09.41 og 16.07.

Rekordstor fart i nedre del

I nedre del av Veslemannen har det i lang tid vært liten bevegelse, mindre enn en centimeter i døgnet. I løpet av dagen har farten her økt markant.

– Bevegelsene i nedre del økte i formiddag og har nå en jevn bevegelse som tilsvarer en hastighet på om lag 2 cm/døgn, skriver NVE i rapporten.

– Dette er det meste vi har målt i nedre del, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra til Sunnmørsposten.

– Hvordan tolker du det?

– Det er nedre del som holder ting på plass og som avgjør om vi får et stort skred fra Veslemannen, fortsetter Blikra.

Rødt farenivå (ekstrem rasfare) opprettholdes. Dersom hele Veslemannen raser, kommer det mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein nedover fjellsiden. Mandag ettermiddag var temperaturen på Mannen like under null grader. Tirsdag er det meldt regn i området, før det slår om til tørt vær og rundt null grader.

Vanningsforsøket av Veslemannen står på vent etter at frosten har ødelagt en vannledning. NVE har folk på Mannen for å se om det er mulig å få etablert vanntilførselen igjen. For halvannen uke siden tilførte NVE nærmere 200.000 liter vann . Selv om bevegelsene økte mye, ble fjellpartiet stående. Denne gangen håper NVE at de har lykken med seg.