KrF vil kjempe mot dagpengekutt

– Dette kuttet vil bare føre til at mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon, vil få det enda vanskeligere, sier Ropstad til NRK.

– Vi vil ikke gå inn i forhandlingene med ultimatum, men dette blir en veldig viktig sak for KrF, fortsetter han.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å stramme inn reglene for dagpenger ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år for å komme over inntektsgrensen som kvalifiserer til dagpenger.

LO er blant dem som har reagert på forslaget.

– Det er en misforstått oppfatning blant høyrepartiene om at bare man gjør det vanskelig nok å kvalifisere til dagpenger, så vil folk holde seg i arbeid. Arbeidsledighet er ikke noe du velger, men noe som oppstår i en sårbar situasjon, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB etter fredagens møte om statsbudsjettet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.