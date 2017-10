Mangler mange bøssebærere i Ålesund

Stina Kathrin Lillevik i Ålesund Frivilligsentral føler litt på at ålesunderne må finne hjertevarmen sin, og oppfordrer alle som kan til å gå.

- Det går alltid litt tregt, og folk i Ålesund har tradisjonelt vært treige til å melde seg som bøssebærere. i noen områder i Ålesund mangler vi bøssebærere i det store og heile, samtidig som vi mangler områdeleder på Hessa. Vi håper det ordner seg i siste liten, sier Lillevik.

Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Lillevik sier klart i fra at ålesunderne har muligheten til å bidra til utdanning ved å følge et barn til skolen søndag 22. oktober.

– Det tar to timer ut av søndagen og du kan gå med en venn, familiemedlem eller kjæresten. Gå gjerne inn på blimed.no og meld dere på, sier Lillevik.

Engasjert næringsliv

Enda bøssebærerne ikke helt er på plass er det et engasjert næringsliv i Ålesund som skal bidra under en ringerunde på søndagen.

- De møtes på Klippfiskakademiet hvor de rett og slett skal samle inn penger fra sine nettverk. I fjor ble det samlet inn 405 773 kroner fra denne runda. Samtidig ser vi at bøssebærerne får inn mest, 662 898 kroner klarte de. Klarer folket i Ålesund å slå næringslivet i år også?