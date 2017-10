Trafikkpris for busskur i Bondalen

Frykta for at born skulle bli skadd av snøplogen var det som utlløyste engasjementet.

LIkeststillingsprisen gjekk til Torunn Haldorsen frå Molde og det arbeidet ho har gjort for rettiane til lesbiske,homofile, bifile og transpersonar(LHBT).

- Haldorsen står bak eit stort og viktig arbeid for å skape møteplassar for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, påpeika leiar i kultur- og folkehelseutvalget Marit Nerås Krogsæter.

Haldorsen meinte Møre og Romsdal på fleire område er blitt eit føregangsfylke for denne gruppa av menneske.

- Møre og Romsdal har gjennomført einskildtiltak som har hatt stor betydning for oss. Då eg skulle fylle utskjema då mi datter skulle i barnehagne måtte eg signere som far. Då ho skulle byrje i skulen kunne eg signere i feltet som foresatt 2. Mange av dykk tenkjer nok ikkje over dette til dagleg, men for oss betyr slike ting mykje, sa Haldorsen.