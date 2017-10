Ishavsmuseet ut i kulden

- Styret og ledelsen for museet har hatt flust av muligheter for å være med. Men de vil heller definere seg selv utenfor, jeg forstår det rett og slett ikke, sier leder av kultur- og folkehelseutvalget, Marit Nerås Krogsæter.

Museumssektoren i fylket er i dag sentraliseret sammen til tre enheter. En for Nordmøre, en for Romsdalen og en for Sunnmøre. Ishavsmuseet på Brandal har meldt segt ut, og vil ikke være en del av Sunnmøre museum. Som følge av det setter flertallet i fylkestinget foten ned og nekter dem å søke penger direkte fra den fylkeskommunale potten som går til museene.

- Lar vi andre komme inn vil vi slå beina under det som var grunnlag for museumsreformen, sier Krogsæter.