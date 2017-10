Overlevelsesgaven som reddet AaFK fra nedrykk i fjor

Natt til lørdag 17. september 2016 kom overlevelsesgaven fra en horde av kreative sunnmøringer til hjertebarnet Aalesunds Fotballklubb, endelig til verden.

Initiativtaker Arild Traa sin tekst ”Kampen for å overleve” skapte en sunnmørsk stordugnadsånd som fikk sunnmøringen til å gå mann av huse for å skape enda større entusiasme og begeistring rundt fotballklubben på Nordvestlandet, faretruende nær nedrykk.

- Den kjente komikeren Terje Sporsem klinket bokstavlig talt til og fremførte teksten ”Kampen for å overleve” som om det nettopp skulle stå om livet, forteller Arild Traa.

Kultbandet Number Seven Deli lanserte likegodt verdenspremiere av låta ”A Lost Buccaneer” i forbindelse med redningsaksjonen, og den kjente produsenten og musikeren Rune Berg sto for lyd.

Martin Giskegjerde (18) - forøvrig da uten førerkort, fløy rundt på Sunnmøre for å forevige vakre filmsnutter som passet til Traa sin tekst. Svelespisende fartet han rundt på ferger, båter, klatret i fjell og smilte til flest mulig sunnmøringer for å kapre unike øyeblikk fra både natur og folk. I tillegg ramlet det på med ildsjeler som bidro både som skuespillere, svømmere, cheerleaders, vikinger og storsjarmører, for å gjøre filmen enda bedre og enda vakrere.

Et gratis dugnadsprosjekt rundt utallige sunnmørske kakebord, fjelltopper og unike scener fra Sunnmøre for å skape enda mer tro og håp og kjærlighet og viktige poeng til AaFK.

Prosjektet dro til slutt i havn 22 av 24 poeng på åtte kamper høsten 2016 og reddet AaFK fra nedrykk i følge flere patriotiske sunnmøringer. Den gikk land og strand rundt mediamessig både i aviser, nettaviser som Tv2.no, Nrk.no og Smp.no og ble vist på storskjermene på Color Line Stadion. Nå: Fem kamper før serieslutt ligger AaFK faretruende nær nedrykk, bare noen mål foran Tromsø på direkte nedrykksplass. Kan en ny dugnad hjelpe AaFK til sikker plass i eliteserien? Se videoen over og kjenn på følelsene dine!