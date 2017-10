Sunnmøring fengsles for vold

Ifølge en dom i Sunnmøre tingrett skal mannen ha utsatt samboeren sin for fysisk og psykisk vold i snart sju år.

Mannen er dømt for å ha slått henne i ansiktet, sparket, lugget og kastet ting på henne flere ganger.

I alt 10 vitner var innkalt og retten fikk høre om et regime der mannen ofte tok kvelertak, slo, sparket og lugget samboeren.

Ved en anledning skar han henne opp på ryggen med knuste CD-plater. En annen gang slo han et øl-glass i henne slik at dette sprakk. Han kastet også et varmt stearinlys i ansiktet på henne ved en anledning.

Skrekk-regime

Han ble også dømt for trusler og skremmende adferd overfor kvinnen. Ved flere anledninger rømte hun huset og oppsøkte naboer.

Forholdet ble først meldt da samboeren fortalte om livssituasjonen til sin datter.

- Fornærmede har over år befunnet seg i en svært belastende situasjon. Hun har kjent på skammen ved å bli mishandlet av sin partner. Samtidig maktet hun ikke å bryte ut av forholdet på grunn av sterke følelsesmessige og økonomiske bindinger til gjerningsmannen, skriver rettens formann.

I tillegg til fengselsstraffen på 13 måneder må mannen betale 100.000 kroner i erstatning til fornærmede og 10.000 kroner i saksomkostninger.

Redusert straff på grunn av politi-sommel

Sunnmøre tingrett skriver i dommen at aktor ga mannen seks måneders strafferabatt på grunn av at saken hadde lang liggetid hos politiet.

Saken ble kjent for politiet i januar 2015 og først nå ført for retten.

- Den lange «liggetiden» utgjør et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, heter det i dommen.