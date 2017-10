Vanning gir effekt – men kulde kan bremse Mannen

Det melder NVE i en morgenrapport tirsdag klokka 09.

Det har de siste dagene vært rekordstore bevegelser i det ustabile fjellpartiet, etter at faregraden for ras ble hevet til rød - ekstrem - på søndag. Da ble innbyggerne som bor under fjellet evakuert for andre gang på kort tid.

Større bevegelser i Veslemannen den siste uken enn i hele 2016 NVE har startet en ny runde med vanning av Veslemannen. Den siste uken har fjellpartiet beveget seg over 70 centimeter.

Også i forrige uke ble innbyggerne evakuert, og da prøvde NVE å utløse et skred med hjelp av å pumpe vann ned i sprekkene. Pumpingen av nærmere 200.000 liter gav effekt, men kaldere vær gjorde at fjellet stabiliserte seg og innbyggerne fikk flytte hjem.