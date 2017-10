Ankene forkastet av Høyesterett

Strenge straffer

Hamret løs på politietterforskninga og vil ha klientene frikjent Forsvarerne til de tre tiltalte mener at alt for mye opplysninger i etterforskninga kommer fra den fornærma bedrifta Scanprod.

Det ble klart etter at Høyestretts ankeutvalg forkastet alle de to ankene over strafferetssprørsmålet. Hovedmannen i saken har ikke anket straffespørsmålet, kun det sivile erstatningskravet, og her er ikke avgjørelsen kommet fra Høyesterett enda.Hovedmannen, en ålesunder i 50-åra, som var tiltalt for heleri av 386 tonn med fisk fikk redusert straffa fra fem og et halvt år i tingretten til fem år i lagmannsretten. Han ble også dømt til en inndragning av to millioner kroner. Han har godtatt fengselsstraffa.

Mannen som skal ha kjøpte fisken, en daglig leder i et fiskefirma i Ålesund, fikk fengsel i 2,5 år, mot tre år i tingretten, mens den tredje tiltalte, en tidligere ansatt hos Scanprod AS, fikk fengsel i ett år.

Han ble i tingretten dømt til 1,5 års fengsel.

Begge de to sistnevnte ble dømt til en inndragning av en million kroner hver.

Disse to anket straffespørsmålet, men det har altså Høyesterett forkastet.

Erstatning

Fiskesvindel-saka Fem års fengsel for hovedmannen De tre tiltalte i fiskesvindel-saka fikk reduserte straffer i lagmannsretten.

I dommen fra lagmannsretten het det at firmaet Scanprod, som mente store deler av fisken var stjålet fra dem, ikke har vant fram. De krevde en erstatning på på over ni millioner kroner, men ble tilkjent 141.000 kroner solidarisk fra de tre tiltalte for fem paller med saltfisk funnet på anlegget til Brødrene Aarseth.

Det er denne erstatningen hovedmannen har anket, men der er avgjørelsen ikke fallt.

Skuffet

- Min klient er sjølsagt skuffet over at anken ble forkastet. Han mener dommen er uriktig, og at den derfor burde vært behandlet i høyesterett, men sånn ble det ikke, og nå blir dommen stående, sier advokat Jan Erik Teigum, som forsvarte ålesunderen som fikk 2,5 år i fengsel.

Advokat Axel Lange, som forsvarte den tidligere Scanprod-ansatte, har ikke fått diskutert avgjørelsen med sin klient.