«Prots» fikk St. Olavs Orden

Tidligere denne måneden ble det kjent at Per Oddvar «Prots» Hildre er utnemnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hildre får utmerkelsen for den framragende innsatsen sin for kor og kultur, het det i pressemeldinga fra slottet.

Og: Under ei tilstelning på Ålesund folkehøgskole (tidligere Borgund) lørdag, fikk «Prots» tildelt utmerkelsen - av fylkesmann Lodve Solholm.

Vi kommer tilbake med ei fyldigere dekning av saka