Biler under vann og avlyst tv-innsamling flere steder i Agder

En lang rekke veier ble oversvømt og totalt uframkommelige for biler utover søndagen. Hovedfartsåren E18 ble stengt en lang rekke steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av Aust-Agder og fram til Kristiansand.

Til tross for at politiet hadde satt opp sperringer flere steder på E18, valgte mange bilister likevel å kjøre gjennom sperringene på kommunegrensen mellom Arendal og Tvedestrand, skriver Fædrelandsvennen.

– Politiet opprettholder sine sperringer i Dalen og ved Fianesvingen i samråd med Veitrafikksentralen. Vi ber om at bilistene respekterer dette og ikke kjører forbi, tvitret Agder-politiet i 17.30-tiden.

Da hadde Statens vegvesens veitrafikksentral for lengst ansett muligheten for at E18 kunne åpnes for normal trafikk i løpet av kvelden, som liten. Vegvesenet hadde søndag følgende enkle oppfordring til bilistene i det flomrammede området:

– Trafikanter anbefales å ikke kjøre inn i flomrammede områder. Følg skilting og anvisninger fra politiet.

Verst i Tvedestrand

Tre uker etter storflommen på Sørlandet var Tvedestrand kanskje det stedet som fikk merke vannmassene hardest utover søndagen. Innsjøen Tjenna i sentrum av Tvedestrand gikk langt over sine bredder og førte til at vannet sto høyt opp på husveggene.

På parkeringsplasser druknet parkerte biler i flomvannet, fylkesvei 410 gjennom byen ble bedre egnet for båttrafikk enn biler og måtte stenges. Også strømmen forsvant.

– Tvedestrand sentrum har vannmengder som vi knapt kan huske å ha sett før, sier rådmann Jarle Bjørn Hanken i Tvedestrand kommune til NRK.

Allerede i 13-tiden var det blitt så dramatisk at han ba folk holde seg unna sentrum. Men det ble raskt mye verre.

TV-aksjonen

Det stigende vannet førte til at byens brannbiler ikke kom noen vei, og også søndagens TV-aksjon druknet i flomvannet.

– Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk. Dette er unntakstilstand, fastslo banksjef Bente Christensen i Sparebanken Sør overfor Tvedestrandsposten allerede før innsamlingsaksjonen skulle starte.

Også i Arendal var det områder der TV-aksjonen måtte avlyses på grunn av de enorme vannmassene.

– TV-aksjonen er avlyst i Austre Moland som følge av flommen. Infrastrukturen er nede – da går sikkerhet først. Vi oppfordrer til å bidra via Vipps i stedet, sier koordinator for TV-aksjonen i Aust-Agder, Maria Moksness, til Agderposten.

Oransje farenivå

Fram til søndag morgen hadde det kommet opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn, og det var anslått at det ville komme ytterligere 60 millimeter utover søndagen, for deretter å avta utover kvelden. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) holdt søndag ettermiddag fortsatt farenivået på oransje nivå – det nest høyeste. Et nytt varsel er ventet klokken 19.

Sognelva, en sideelv til Nidelva, hadde søndag en vannføring som var større enn ved forrige flom, og vannføringen fortsatte å øke på. Nidelva steg også godt. Likevel venter ikke NVE vannføringer som vil gi skade i de regulerte vassdragene, men folk ble naturlig nok frarådet å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.

For mandag er flomvarselet satt ned til gult nivå. Nivået er også gult for østlige deler av Vest-Agder og vestlige deler av Telemark. Det er også utstedt jordskredvarsel på gult nivå for deler av Agder og Telemark.