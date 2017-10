Møre og Romsdal på foreløpig 1. plass i tv-aksjonen

Så langt er det talt opp nærare 10 millionar kroner frå fylket. Det er 36 kroner per innbyggjar.

Sogn og Fjordane ligg søndag kveld som nummer to med 34 kroner per innbyggjar, og Finnmark hakk i hel med 33 kroner.

Beste kommune på Nordvestlandet vil garantert vere Sula. Like før klokka 23 viser oppteljinga 94,74 kroner per innbyggjar, med Sula på 18. plass i landet. Det er venta at Sula endar på rundt 100 kroner når alt er talt opp. Her kan du sjå fleire resultat frå Sula.

Årets innsamling går til Unicef sitt arbeid for å gje utdanning til barn ramma av krig og konflikt.

Det endelege resultatet er ikkje klart før om eit par dagar. Sjå oppdaterte resultat her (ekstern side)