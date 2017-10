– Tusen takk, Møre og Romsdal!

52,05 kroner måtte hver innbygger i Møre og Romsdal i snitt ut med for å sørge for at Møre og Romsdal ble landets mest gavmilde fylke. Nest mest sto naboene i Sogn og Fjorande for. Der ga man i snitt omtrent 50,55 kroner.

– Viktigst er at vi får være med å legge til rette for mye skolegang for barn i land med krig og konflikter for disse pengene, men det er også veldig kjekt å markere fylket vårt på denne positive måten, uttaler fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde på vegne av fylkesaksjonskomiteen i Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Ifølge Gjerde har det blitt gjort en formidabel innsats i alle ledd for å få til resultatet.

– Medlemmene i fylkesaksjonsnemda har brukt kontaktene sine godt, og kommunene har vært oppfinnsomme og gjort en kjempeinnsats med sine aksjonsledere i spissen. Ikke minst har skolene med alle elevene som har sprunget for å samle inn penger til barn som ikke får gå på skole, vært heilt avgjørende for resultatet. Ordførerne har også tatt innsamlingsaksjonen på alvor, uttaler Gjerde.

Toppkommunen

Møre og Romsdal har mandag ettermiddag er det totalt samlet inn 13.859,691 millioner kroner. Totalt er det samlet inn i overkant av 223 millioner i Norge. I Møre og Romsdal har giverviljen vært desidert størst i Sula, som med sine 101,43 kroner, som ikke holder til å komme på topp-ti-lista i Norge.

Topp tre er Svalbard med 503,43 kr, Utsira med 325,55 kr og Træna med 260,66 kroner.

Av de store bykommunene i fylket ble Molde best med 55,68 kroner. Ålesund og Kristiansund fulgte etter med henholdsvis 48,94 og 42,15 kroner.

