Leiter etter Pippo på Emblemsfjellet

– Jeg er på veg innover for å lete nå, forteller Sigrid Kroken som eier hunden, en ti måneder gammel blandingshund av typen Border Collie og Eurasier som forsvant fra Meraftfjellet ved 13-tida i går. Etter at den ble etterlyst via Kelly`s håp, var det flere som ble med og leita etter hunden søndag.

– Det er flere som er i gang og leiter nå, og når folk er ferdig på jobb, kommer enda flere, sier Kroken.

Hun forteller at Pippo elsker å springe etter fugler, og kommer alltid tilbake igjen. Men det gjorde han ikke søndag.

– Han ble observert i 15-tida i går, og nå er det på plass folk som speider etter ham mellom Merafta og Vasstrandsegga, sier Sigrid Kroken. Når Sunnmørsposten snakker med henne i 09.30-tida vil hun selv gå opp samme løypa som hun gikk søndag, og hun vil undersøke området mot Skodje.

– Pippo er veldig snill, og elsker folk og andre hunder. Jeg synes det er rart at han ikke har søkt ned mot lys og mennesker i løpet av natta. Jeg regner med at han er veldig stressa og sliten nå, sier hun.

Siden folk med hunder har vært med og leita, uten at Pippo har oppsøkt dem, tror hun at hunden har sprunget et stykke, men Emblemsfjellet er stort og det er vanskelig å få oversikt, sier hun. Både i området rundt Østremssetra og Vasstrandsegga har det vært folk og leita, men nå vil hun leite mer i retning Glomset. Folk oppfordres til å holde utkikk etter Pippo, både i fjellet og i bebyggelsen.