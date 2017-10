Like før klokka 13 ble det opplyst et hunden trolig var funnet. Den skal stå fast på en fjellhylle, kommenterer en av de frivillige som leter etter hunden på Facebook-innlegget for aksjonen.

God behold

– Pippo er funnet i god behold, forteller Susann Gjerde som er blant de som har bistått i leteaksjonen etter den savnede 10 måneder gamle hunden.

– Han stod fast i ei fjellhylle. Jeg hørte uling og forsøkte å følge lyden. Etter hvert som jeg nærmet meg, laga han mer lyd. Jeg fikk etter hvert tak i han, og fikk lokka ham til meg med litt mat. Nå har han fått både mat og drikke og er i fin form, sier Susann Gjerde.

Det var ved 13-tiden i går at blandingshunden av typen Border Collie og Eurasier forsvant fra Meraftfjellet. Flere har leita etter at hunden ble etterlyst via Kelly`s håp.

Pippo ble funnet like nedenfor Merafta, ved Heggebakksetra i retning Storfjorden. Nå blir Pippo tatt med videre for å møte eieren Sigrid Kroken, som har lett etter hunden lenger øst.

Starta leiteaksjon

– Det er flere som er i gang og leiter nå, og når folk er ferdig på jobb, kommer enda flere, sa eier av hunden Sigrid Kroken tidligere mandag.

Hun fortalte at Pippo elsker å springe etter fugler, og kommer alltid tilbake igjen. Men det gjorde han ikke søndag.

– Han ble observert i 15-tida i går, og nå er det på plass folk som speider etter ham mellom Merafta og Vasstrandsegga, sa Sigrid Kroken.

Da Sunnmørsposten snakket med henne i 09.30-tida ville hun selv gå opp samme løypa som hun gikk søndag, og undersøke området mot Skodje.

– Pippo er veldig snill, og elsker folk og andre hunder. Jeg synes det er rart at han ikke har søkt ned mot lys og mennesker i løpet av natta. Jeg regner med at han er veldig stressa og sliten nå, sa Kroken.