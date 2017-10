Politimesteren vil ikke rapportere til Spesialenheten

Det sier politimester Ingar Bøen i en uttalelse som gis via en pressetalsmann i politiet i Møre og Romsdal, etter at politiet natt til søndag valgte å ikke aksjonere etter at de like før klokka 00.30 fikk et nødanrop om det som etter alt å dømme var båtulykka ved Tyskholmen.

Først søndag morgen blei det satt i gang en redningsaksjon, etter meldinger om en båt som gikk i ring i Hessafjorden, og folk som ropte om hjelp ved Tyskholmen. To personer blei redda i land, mens en tredje blei funnet omkommet i sjøen etter redningsaksjonen.

Politimesteren vil ikke la seg intervjue eller kommentere saka ytterligere, men viser videre til uttalelsene Magne Tjønnøy, leder for operasjonssentralen.

– Alle kan gjøre feil

Tjønnøy forklarte mandag at reaksjonen nå heilt og holdent ligger på politimesterens bord.

– Så langt er vurderinga til politimesteren at alle kan gjøre feil, sier Tjønnøy.

Tjønnøy sier at nødmeldinga blei mottatt av en operatør med mange års erfaring, også som operasjonsleder. Meldinga blei også diskutert med operasjonsleder og oppdragsleder.

– Men det er informasjon i den som viser seg å ikke ha blitt nedtegna og som operatøren rett og slett ikke har oppfatta. Det er der feilen oppstår. Vedkommende har ikke fått med seg alt som ble sagt, sier han.

- Når det gjelder dette med å redde liv: Mens nødmeldinga fra Jarnes kom litt før 00.30, ble en redningsaksjon ikke iverksatt før etter 08.30 søndag formiddag. Hva tenker du om mulighetene for å kunne berge noen, når det går så vidt mange timer.

– Det er verken vegring eller manglende interesse som ligger til grunn her, derimot at en i sum altså ikke tolka informasjonen som kom, til at det burde resultere i en redningsaksjon.