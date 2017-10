– Sammenstøtet var ikke til å unngå

(Romsdals Budstikke) Søndag kveld kom det ei melding fra politiet om ei trafikkulykke i Åndalsnes. En bil og en syklist var involvert i ulykka. Syklisten ble hentet av luftambulanse og fraktet til St.Olavs hostpital i Trondheim med kritiske skader.

Tirsdag skriver Åndalsnes Avis at det var den kvinnelige bilisten som var involvert i ulykka som varslet politiet. Politibetjent ved Rauma lensmannskontor, Andreas Hustad, sier til avisa at bilførerens førerkort ikke er beslaglag.

– Det er fordi det er vurdert dit hen at hun ikke hadde mulighet til å unngå sammenstøtet, sier han til ÅA.

Han forklarer at det var en bil som kjørte opp en bakke og rundt en sving, og syklisten kom imot og traff bilens venstre front.

Politiet etterforsker saken videre.

Tirsdag ettermiddag opplyser St. Olav at tilstanden for kvinna i 20-årene er ustabil, og at skadene er meget alvorlige.

