Slapp ut fra fengsel – tatt på nytt samme dag

Allerede på flyplassen på veg hjem etter endt soning gikk det galt for kvinnen i 30-åra fra Sunnmøre, som nå er dømt på nytt for tjuveri og narkotikaforbrytelser.

Fordi lovbruddene blei begått i prøvetiden etter forrige dom, må kvinnen nå sone i tre år og fem måneder i fengsel, ifølge dommen fra Sunnmøre tingrett. Kvinnen blei dømt for tjuveri, forsøk på tjuveri, narkotikaovertredelse og ordensforstyrrelse, men frifunnet for grov narkotikaovertredelse.

Hun erklærte seg skyldig på alle punkt utenom det siste, som hun altså blei frifunnet for.

Den siste dommen på 90 dager plusses på den forrige dommen, som gjøres om til ubetinget fengsel.

Fant GBL i bil

Det var i mars 2017 blei kvinnen dømt til fengsel i fire år. Kvinnen hadde da sittet i varetekt siden desember 2016, etter at politiet fantstore mengder amfetamin og GHB/GBL i hjemmet hennes.

I mars, mens kvinnen satt i varetekt, undersøkte politiet en personbil som tilhørte tiltalte. I den fant politiet en bag med til sammen 10,5 liter GBL. Den tiltalte kvinnen benektet enhver kjennskap til funnene i bilen, og har forklart at hun har lånt bort bilen flere ganger. Hun hadde sittet tre måneder i varetekt da bagen blei funnet, og retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at hun kunne dømmes for oppbevaring av narkotikaen i bilen.

Forsøkte å stjele koffert

Da kvinnen i sommer blei sluppet ut fra soning og ankom flyplassen for å reise hjem, stjal hun solbriller og en parfyme fra en butikk på flyplassen. Da hun seinere samme dag ankom Vigra, forsøkte hun ifølge dommen å ta en koffert som tilhørte andre reisende. Ansatte på flyplassen tok straks fra henne denne.

Kvinnen er også dømt for ordensforstyrrelse under denne episoden, da hun var berusa og opptrådte aggressivt mot de ansatte på flyplassen, og for å ha oppbevart eller overdratt narkotika.