Spesialenheten gransker Ålesund-politiet

– Jeg kan bekrefte at vi har satt i gang undersøkelser på eget initiativ. Vi har hatt samtaler med politidistriktet og vil starte en såkalt undersøkelsessak. Det betyr at vi vil innhente relevant informasjon, herunder lydlogg fra samtalen ved operasjonssentralen, sier leder Ellen Mjøs i Spesialenheten for politisaker avdeling Vest til Sunnmørsposten.

Annbjørg Jarnes ringte inn ei nødmelding litt før klokka 00.30 natt til søndag og meldte fra om en mulig båtulykke, men politiet valgte å ikke aksjonere. Morgenen etter ble to menn reddet fra Tyskholmen, og en mann funnet død i sjøen.

Med bakgrunn i medieoppslag vil Spesialenheten for politisaker undersøke politiets håndtering av nødmeldingen som Annbjørg Jarnes ringte inn til politiet natt til søndag.

Redningsaksjonen blei satt i gang etter at politiet fikk en melding om en båt som gikk i ring i Hessafjorden klokka 08.36. Like etter fikk politiet også melding om to personer som ropte om hjelp fra Tyskholmen i Ålesund.

De to overlevende, to menn i 40-åra, skal ha kjørt på en holme og blitt kasta over bord natt til søndag. 47 år gamle Ronny Røbekk ble funnet død i sjøen etter en leiteaksjon søndag morgen.

LES OGSÅ:

Politiet: - Burde ha aksjonert ut fra den nødmeldinga vi fikk

Annbjørg meldte fra om mulig ulykke: – Det er godt politiet innrømmer feil, men hva skjer videre?

Ville ikke rapportere selv

I ettertid har politiet innrømmet at de burde ha aksjonert på nødmeldingen, men politimester Ingar Bøen ville ikke rapportere saka inn for Spesialenheten for politisaker på egen hånd.

Det slipper han nå.

– Vi vil snakke med de involverte og vurdere saken før vi går videre. Det er alt jeg kan kommentere nå, sier Mjøs.

Politimester Ingar Bøen sier til Sunnmørsposten at han konstaterer at Spesialenheten vil undersøke saka på eget initiativ.

- Ut over det har jeg ingen kommentar til saka, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.