Mann fikk 45 dager i fengsel etter vold mot polititjenestemann

Det første tilfellet skjedde i ei bygd på Sunnmøre i september 2016. Da en sivil ordenspatrulje oppsøkte et grendahus under en pubkveld for å se om alt gikk greit for seg. En av politibetjentene hadde innledet en samtale med en av dørvaktene da mannen i 20-årene på tåpelig vis forsøkte å ta grep om situasjonen.

Mannen tok uten foranledning tak i politibetjentens høyre overarm med den ene hånden og med den andre tok han tak i skrittet på politibetjenten.

De to andre polititjenestemennene som var en del av ordenspatruljen kom til og tok hånd om mannen. Mannen i 20-årene ble deretter tatt med til lege og seinere satt i arresten.

Mannen fortalte over telefon under hovedforhandlingene i Sunnmøre tingrett at han hadde problemer med å huske hendelsen. Han erkjente ikke straffeskyld fordi han mente at han ikke hadde opptrådt med forsett.

Retten mente derimot at han handlet med forsett i det han ved vold påvirket politimannens tjenestehandling.

Drapstrusler

I januar i år skubbet samme mann en politibetjent i den samme sunnmørsbygda. I forbindelse med at han skulle fraktes til arresten i Ålesund kom han med truende uttalelser.

Han uttalte blant annet at han skulle skyte en politibetjent og en politiførstebetjent. Han sa også at han skulle slå ihjel politiførstebetjenten.

Dette erkjente mannen straffeskyld for.

For disse tilfellene av vold og trusler mot offentlig tjenestemann ble mannen dømt til 45 dager i fengsel. Fire dager mannen har vært varetekt blir trukket fra.