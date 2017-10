Får tilbake milliarder i skatt

Siste pulje av skatteoppgjøret ble klart denne uken, og vi er dermed i mål med årets oppgjør, melder Skatt Midt-Norge i ei pressemelding.

Fra fredag morgen er det mulig å søke i skattelistene.

13.000 kroner i gjennomsnitt

De samlede tallene viser at de fleste i Møre og Romsdal får igjen på skatten – til sammen 2,1 milliarder kroner.

De som får tilbake skattepenger får i gjennomsnitt 13.000 kroner. Og de som har fått restskatt må ut med nesten 24.000 kroner i gjennomsnitt.

I Sogn og Fjordane er tilsvarende tall 21.500 i snitt på restskatt. De som får tilbake på skatten får i snitt 12.400 kroner, ifølge pressemelding fra Skatt Vest.

3,2 millioner nordmenn får til sammen nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten i år. I gjennomsnitt er det 12.500 kroner. Nær 750.000 må derimot betale restskatt, til sammen 23 milliarder kroner, eller 31.000 kroner i gjennomsnitt.

Vil du se hvordan skatteoppgjøret er fordelt utover kommunene, finner du en fullstendig oversikt her (ekstern lenke).

Husk å sjekke skattekortet

Årsaken til at noen får restskatt er at de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet de hadde året før, ifølge Skatteetaten. Det kan blant annet skyldes endringer i privatøkonomi, endringer i lånerenten eller at fradrag de tidligere hadde krav på er fjernet.

– Har du gått opp i lønn? Solgt boligen din? Har du blitt pensjonist? Dette er typiske eksempler på tilfeller der du må justere skattekortet ditt. Husk at du selv har ansvaret for at informasjonen som ligger til grunn for skattekortet ditt er riktig, sier fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge, Rune Langsø Johansen og viser til at dette enkelt kan gjøres på Skatteetaten sin nettside.

Skattelistene blir tilgjengelige fredag

Fra 27. oktober klokken 07.00 er det mulig å søke i årets skattelister på skatteetaten.no.

Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelige for søk. For å få tilgang til opplysninger om inntekt, formue og skatt for personer og selskaper i Norge, må du logge deg inn via ID-porten.

Ordningen som fjernet muligheten for anonyme søk ble innført i oktober 2014, og siden den gang har Skatteetaten sett en markant nedgang i antall søk.

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 440.000 unike innlogginger, sammenlignet med 1,5 millioner søk og 470.000 unike innlogginger året før.

Tilsvarende tall for året før loggføring av søk ble innført er 16,5 millioner søk fordelt på nær 927.000 unike innlogginger.