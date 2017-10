Moakonferansen 2017

I år stiller Moakonferansen igjen med en rekke av de fremste nasjonale og internasjonale meningsbærere innen by- og regionutvikling.

Etter at ordfører Eva Vinje Aurdal har åpnet selve konferansen, vil publikum få høre foredrag som "Helsesjekk av regionen vår" av fylkesplansjef Ole Helge Haugen i Møre og Romsdal fylkeskommune, "Ålesund - porten til verden?" med Paul Versteffe, General Manager North Europe for Air France/KLM og "The great global attraction game" av professor Kjell A. Nordstrøm.

