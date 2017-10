Sjeføkonom: Boligprisfallet vil fortsette

– Boligprisfallet blir såpass stort at det vil stoppe den gryende oppgangskonjunkturen i norsk økonomi, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse tilDagens Næringsliv.

Han sier de fallende prisene må sees i sammenheng med høy boligbygging og avtagende befolkningsvekst. Samtidig impliserer fjorårets sterke vekst en korreksjon i boligprisnivået.

– En utløsende årsak for vendepunktet i boligmarkedet, er de nye boliglånsforskriftene som ble gjort gjeldende fra og med 2017, sier Benedictow.

De nye prognosene anslår at det i Norge som helhet ventes et samlet boligprisfall på 7 prosent fram til tredje kvartal 2018. Deretter kommer en forsiktig stigning de neste to årene, slik at gjennomsnittsprisene for 2020 vil være 7 prosent høyere enn i 2016 og 2,3 prosent høyere enn i 2017.

– Vi legger fortsatt til grunn at det skal bygges mye. Men når det bygges mindre trekker det ned veksten i norsk økonomi og det blir færre arbeidsplasser. Dette vil smitte over til resten av økonomien, fortsetter Benedictow.