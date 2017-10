Ulveseter kjøpte wienerbrød til Frp da de prioriterte møtemat over TV-aksjonen

Det er lokalavisa Raumnes som viderebringer historien.

Etter at Ulveseter hadde lest en artikkel hvor Frp-representantene Nyhus og Bue hadde stemt mot at kommunen skulle gi penger til TV-aksjonen, tok han kontakt med et lokalt bakeri for å gjøre et stunt ut av saken.

– Jeg hadde dialog med Aanerud Bakeri, som vanligvis ikke leverer på døren, men som gjorde et unntak for meg med dette stuntet. Suveren service, sier Ulveseter til Raumnes.

Dermed ble fire wienerbrød fordelt i to plastbokser overlevert Bue og Nyhus med hver sin hilsen signert av Ulveseter.

– Kjære Anita og Tove (Frp). Hvor ble det av «å hjelpe folk der de er»? I går sendte jeg mitt bidrag til UNICEF. I dag sender jeg et til dere. Kjedelig at vanskeligstilte barn gjør at dere ikke har råd til skikkelig møtemat. Kos dere med wienerbrødene. Fordi viktige avgjørelser tydeligvis ikke bør gjøres på tom mage.

– Vi beundrer initiativet og at han bruker så mye tid på en slik sak, selv om jeg mener at saken bygger på feil faktagrunnlag, sier Nyhus.

Det hører med til historien at rådmannens innstilling om å gi 21.000 kroner til aksjonen ble vedtatt mot Frp sine to stemmer.