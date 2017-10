– Erkjenner ulovlig oppbevaring

TV2 omtalte saken først.

– Det er et stort beslag. Vi har funnet mellom 250 og 300 våpen. Vi vet foreløpig ikke hvor mange våpen som er funksjonelle, men det er i hovedsak snakk om automatvåpen, sier politiinspektør Yngve Skovly til Sunnmørsposten.

Skovly sier den siktede er en mann i 50-årene fra Sunnmøre. Foreløpig er over 250 våpen registrert, men flere gjenstår ifølge politiet. Etter hvert vil politiet funksjonsteste våpnene.

– Han er foreløpig siktet for ulovlig oppbevaring av våpen.

Av hensyn til etterforskningen er politiet svært tilbakeholdende med opplysninger om våpenbeslaget.

– Så langt er det ikke noe som tyder på at dette er våpen som er tenkt brukt til terror eller for å gjennomføre andre alvorlige straffbare handlinger. Men med et slikt omfang er vi selvfølgelig redd for det skal havne i feil hender, sier Skovly til TV2.

Mannen ble 20. oktober varetektsfengslet i Sunnmøre tingrett. Kjennelsen fra retten er unntatt offentlighet.

Tollbeslag

Ifølge TV2 var det informasjon fra Tollvesenet som gjorde at politiet fikk rettens kjennelse til ransaking og slo til mot mannens bopel.

Overfor Sunnmørspoten bekrefter Skovly at tollvesenet gjorde et funn i en forsendelse som gjorde at de varslet politiet.

Mannens forsvarer, Håkon Rasmussen, sier mannen har erkjent straffskyld for ulovlig oppbevaring av våpen.

– Han er en dedikert våpensamler som har hatt dette som hobby over tid. Han har stor interesse for våpen. Han samarbeider godt med politiet, og bidrar til at de får full oversikt, sier Håkon Rasmussen til Sunnmørsposten.