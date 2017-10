Innstiller å tiltale politileder i 40-årene for familievold

Til VG sier mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, at han nekter straffskyld og mener anmeldelsen grunner i en barnefordelingssak.

Etterforskningen har tatt nestet et og et halvt år, men fredag ble det innstilt at mannen skal tiltales for mishandling i nære relasjoner. Statsadvokaten har endelig påtalekompetanse.

John Christian Elden er bistandsadvokat for politilederens eks-kone. Til VG sier han at syns det er underlig at politiet har brukt så lang til på å etterforske saken.

– Saken har vært en enorm belastning for min klient. Først i voldssituasjonen, deretter i vurderingen av å anmelde og så den lange ventetiden før tiltale ble tatt ut. Nå håper hun snart å kunne komme seg videre, sier han.

Mannen har ikke vært suspendert fra politistillingen sin mens han har vært etterforsket.