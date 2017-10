Meldinger om nødrakett

Observasjonenene er i området Ålesund/Valderhaugsfjorden skriver Møre og Romsdal politidistrikt på twitter.

- Både politiet og Hovedredningssentralen jobber utifra teorien om at raketten ble sendt opp i området Ålesund sentrum, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl i Møre og Romsdal politidistrikt. Det betyr at det ikke blir iverksatt en redningsaksjon. Politiet tror at raketten er sendt opp fra land. Blant annet er det observert personer med pyroteknisk utstyr, men politiet hadde klokka 23.45 ikke fått hånd tak i disse personene.

- Det er tankeløst å sende opp raketter i slikt vær som vi har nå, sier operasjonsleder Kjøl til Sunnmørsposten.