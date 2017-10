Vil kreve 10 millioner fra fire private barnehager i Ålesund

Det er Utdanningsnytt som melder dette fredag.

Fagbladet avslørte i fjor høst at flere private barnehager tok ut utbytte og høye honorarer i Ålesund.

Sunnmørsposten fulgte opp og avslørte at eieren i Trollhaugen barnehage tjente millioner og gav gunstige lån til seg selv.

Ifølge Utdanningsnytt er Trollhaugen barnehage nå en av fire barnehager som har fått varsel om at tilskudd skal holdes tilbake eller kreves tilbakebetalt.

– For Trollhaugen barnehage har Ålesund kommune varslet at de kommer til å holde tilbake 5,9 millioner kroner av neste års tilskudd hvis ikke lån på samme sum til eiers selskap blir innfridd, skriver Utdanningsnytt.

Mens daglig leder har tatt ut 10,8 millioner i lønn i perioden 2011 til 2015, mener kommunen at akseptabel lønn i perioden er 6,5 millioner. Kommunen kan heller ikke se at bilen som er leaset og disponeres av eier kommer barnehagens barn til gode.

Rapporten fra kommunen viser også at eier på Borgundveien barnehage har tatt ut lønn som er nesten 1,4 millioner høyere siste to år enn kommunen finner rimelig.

Ålesund kommune vil kreve tilbake 1,24 millioner fra Åse barnehage. Kommunen mener biler, avskrivning av en storkiosk og et naust ikke har gått til barnehagedrift.

Nesten 10 millioner

– I de foreløpige tilsynsrapportene kommunen har utarbeidet er det beregnet krav om tilbakebetaling av 3,5 millioner og at 5,9 millioner holdes tilbake i tilskudd neste år. I tillegg varsler kommunen at de vil kreve tilbake et ikke fastslått beløp i en av barnehagene, skriver Utdanningsnytt.

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal opplyser at barnehagene vil få anledning til å klage på vedtakene, og da blir det opp til Fylkesmannen å avgjøre sakene.

