Voldssiktet politileder suspendert

Det bekrefter Vest politidistrikt overfor avisen.

Mannen har siden mai i fjor vært under etterforskning for familievold av Møre og Romsdal politidistrikt.

– Vi har fått melding om at en politiansatt i Vest politidistrikt er siktet for brudd på straffelovens paragraf 219 første ledd bokstav a. Siktelsen er tatt ut av politimesteren i Møre og Romsdal og sendt til Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med forslag om at det tas ut tiltale, sier politimester Kaare Songstad til VG.

Til VG sier mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, at han nekter straffskyld og mener anmeldelsen grunner i en barnefordelingssak.

– Han mener det ligger en alvorlig barnefordelingskonflikt bak dette, sier mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.

Etterforskningen har tatt nestet et og et halvt år, men fredag ble det innstilt at mannen skal tiltales for mishandling i nære relasjoner. Statsadvokaten har endelig påtalekompetanse.

John Christian Elden er bistandsadvokat for politilederens eks-kone. Til VG sier han at syns det er underlig at politiet har brukt så lang til på å etterforske saken.

– Saken har vært en enorm belastning for min klient. Først i voldssituasjonen, deretter i vurderingen av å anmelde og så den lange ventetiden før tiltale ble tatt ut. Nå håper hun snart å kunne komme seg videre, sier han.

Mannen har ikke vært suspendert fra politistillingen sin mens han har vært etterforsket.