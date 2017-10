Vurderer å kreve 10 millioner fra fire private barnehager i Ålesund

Det er Utdanningsnytt som melder dette fredag.

Fagbladet avslørte i fjor høst at flere private barnehager tok ut utbytte og høye honorarer i Ålesund.

Lånte penger via morselskap

Sunnmørsposten fulgte opp og avslørte at eieren i Trollhaugen barnehage tjente millioner og ga gunstige lån til seg selv.

Ifølge Utdanningsnytt er Trollhaugen nå en av fire barnehager som har fått varsel om at tilskudd skal holdes tilbake eller kreves tilbakebetalt.

– Ålesund kommune forutsetter at lånet som eier har tatt opp i barnehagens investeringsselskap og lånet som investeringsselskapet har tatt opp i barnehagen blir oppgjort innen utgangen av 2017. Om dette ikke ordnes innen utgangen av 2017 kan det bli aktuelt å holde tilbake offentlig tilskudd tilsvarende lånebeløpet på kr. 5,9 mill inntil dette er oppgjort, står det i tilsynsrapporten.

Mens daglig leder har tatt ut 10,8 millioner i lønn i perioden 2011 til 2015, mener kommunen at akseptabel lønn i perioden er 6,5 millioner.

Ålesund kommune vil også kreve tilbake 181.000 kroner for en bil som eier har leaset og utgiftsført i barnehagens regnskap i 2015.

– For høy lønn

Rapporten fra kommunen viser også at eier på Borgundveien barnehage har tatt ut lønn som er nesten 1,4 millioner høyere siste to år enn kommunen finner rimelig.

Ifølge rapporten har eier i Borgundveien dobbelt så høy lønn som tilsvarende kommunale barnehager. I tillegg kommer ekstraordinært utbytte. Kommunen mener Borgundvegen barnehage AS bryter krav i barnehageloven §14a.

Skal ha kjøpt naust og biler for barnehagens penger

Ålesund kommune vil kreve tilbake 1,24 millioner fra Åse barnehage.

– Ålesund kommune mener det strider mot barnehageloven § 14a når offentlig tilskudd og foreldrebetaling brukes til kjøp av storkiosk, kjøp av biler til privat bruk i tillegg til firmabil og kjøp av naust og nausttomt, heter det.

Naustet har en verdi på 583.000 kroner, mens tomten er verdt 200.000 kroner. Kjøp av bil og firmabil er verdt nesten 340.000 kroner og kjøp av storkiosk kostet 124.000.

– Ålesund kommune mener det er sannsynlig at disse beløpene ikke har kommet barna i barnehagen til gode og at dette i realiteten er skjult utbytte.

Samling av barnehager

Dagens eier Læringsverkstedet Olsvika AS tok over driften av Kulur Olsvika 1. oktober 2015. Den innsendte dokumentasjonen Ålesund kommune har vurdert gjelder driften av Kulur Olsvika AS.

Det kan bli aktuelt for Ålesund kommune å kreve tilbake tilskudd med 907.000.

– Overføringene for 2015 vurderes å være unormalt høye til tross for at det har vært en vekst i selskapet i 2015 i og med at to barnehager ble sammenslått til en.

Nesten 10 millioner

– I de foreløpige tilsynsrapportene kommunen har utarbeidet er det beregnet krav om tilbakebetaling av 3,5 millioner og at 5,9 millioner holdes tilbake i tilskudd neste år. I tillegg varsler kommunen at de vil kreve tilbake et ikke fastslått beløp i en av barnehagene, skriver Utdanningsnytt.

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal opplyser at barnehagene vil få anledning til å klage på vedtakene, og da blir det opp til Fylkesmannen å avgjøre sakene.

– Vi kommer til å sende ut krav til de barnehagene det gjelder. Det vil bli anledning til å klage på vedtakene og da er det opp til fylkesmannen å avgjøre eventuelle klager, sier Rødal til Utdanning.

– Uenig med kommunen

Advokat Håkon Rasmussen forsvarer Trollhaugen, Åse og Borgundveien barnehage.

– Jeg ønsker ikke gi kommentar til de konkrete forholdene nå. Vi skal gi utfyllende merknader til kommunen, men så langt er vi uenig i kommunen sin forståelse av barnehagelovens §14a. Vi har bedt kommunen om en utsatt frist, og har bedt om innsyn i dokumentene for å gå nærmere inn i dette, sier Rasmussen.

– Jugendby følger loven

Ålesund kommune finner ikke at Jugendby barnehage AS har begått brudd på barnehageloven eller forskrift om regnskapsplikt.

Barnehagen ble omtalt i forbindelse med høye styrehonorar og utbetalinger i fjor høst.

