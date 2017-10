Vold, utagering og falsk leg

Politiet i Møre og Romsdal kan i politiloggen melde om en rekke hendelser natt til søndag på Sunnmøre.

På Sjøholt klokka 23.46 blei en mann i slutten av tenåra dytta. Han falt og pådro seg hodeskade og blei kjørt til sjukehus.

– Der var et arrangement på Sjøholt med mange ungdommer. Her ble en person dytta, så han ramla og slo hodet. Han blei frakta til sjukehuset, og det står ikke opplyst i loggen hvor alvorlig skadene er, sier operasjonsleder Arild Reite til Smp.no.

Politiet fikk opplysninger om en mulig gjerningsmann og undersøker saka videre.

Slått i taxikø

Klokka 00.16 fikk politiet melding om en mann i 20-åra som blei slått i ansiktet av en ukjent gjerningsmann i Volda.

– Dette skjedde på taxisentralen, der en person blei slått i ansiktet av en ukjent kar som forsvant i en bil før politiet kom til stedet. Her har vi ikke noe resultat foreløpig, sier Reite.

Mannen var ikke alvorlig skada. Klokka 01.28 skal en ny hendelse ha skjedd, der en mann i 20-åra blei Volda var slått i ansiktet av en kjent gjerningsmann i 30-åra.

– De to personene skal ha krangla på et utested, og den eine skal ha slått den andre i ansiktet. Vi har kjent identitet på han som slo. Han hadde dratt fra stedet da politiet kom. Vi har snakka med fornærmede, og omstendighetene er litt uklare, så vi avventer om fornærmede velger å anmelde, sier operasjonslederen.

I Stranda 02.41 blei en mann i 20-åra slått ned av en gjerningsmann i 30-åra. Fornærmede fikk behandling på legevakta, skriver politiet.

– Vi fikk melding om en slåsskamp mellom to personer, der den eine ble slått og ramla og slo hodet i forbindelse med basketaket. Han blei kjørt til legevakta i Sykkylven for en undersøkelse. Både fornærmede og gjerningsmann hadde forlatt stedet da patrulja kom, men vi har kjent navn på begge, og patrulja oppretter sak på det.

Falsk id

I Ålesund blei en mann anmeldt for å ha oppgitt falske personalia, etter at en ung mann og kvinne like før klokka 00.30 forsøkte seg med falske id-kort på et serveringssted.

En mann i 20-åra fra Ålesund blei også innbrakt og satt i drukkenskapsarrest etter å ha bråka på en restaurant.

Lørdag kveld blei også tre gutter i 12-årsalderen innbrakt til politistasjonen etter at politiet fikk melding om personer med våpen. Politiet beslagla flere våpen-kopier, og guttene blei henta av foreldrene.

Utforkjøringer

På Ørskogfjellet klokka 23.55 kjørte en bil av vegen. To personer var i bilen, ingen blei skada.

Også klokka 02.56 blei det meldt om en bil av vegen på Ørskogfjellet. Ingen personskade, skriver politiet.

I Sande klokka 04.15 kjørte en bil av vegen på fylkesveg 10. Føreren er sikta for promillekjøring.

Åndalsnes: utagering og ruskjøring

Politiet rykket også ut til Åndalsnes der en kjent gjerningsmann skal ha vært utagerende og vanskelig på et serveringssted. Mannen hadde forlatt stedet da politiet kom, og anmeldes.

UP stansa også lørdag kveld en berusa bilfører i Åndalsnes, som blei tatt med for blodprøvetaking.

Eid: Slossing

Politiet i Sogn og Fjordane rykka i natt ut til Nordfjordeid klokka 02.02 etter melding om slossing utenfor et utested. Partene var borte da politiet kom.

I Stryn har politiet oppretta sak mot en mann i slutten av 30-åra for kjøring i rusa tilstand.