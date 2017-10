metoo-kampanjen fra sosiale medier til Stortinget

Frøysaa var søndag en av flere som holdt appell da #metoo-kampanjen ble tatt videre fra sosiale medier til en markering foran Stortinget. Foran flere hundre personer fortalte komikeren om sine egne opplevelser, blant annet med mannlige publikummere som kommer med sexistiske tilrop når hun opptrer.

– Jeg tror det er et stort og sammensatt problem. Det handler om holdningsendringer, og jeg tror også at det er generasjonsbetinget, sier Frøysaa til NTB.

– Voksne menn verst

Hun tror at de unge guttene som vokser opp nå, som hun kaller Skam-generasjonen, har et helt annet syn på det enn tidligere.

– Det er hvite menn som pusher 50 som kanskje er de sterkeste bidragsyterne til å slenge sånne kommentarer, sier hun.

Frøysaa tror det viktigste man da kan gjøre, er å ta det på alvor.

– Jeg lar det ikke passere. Jeg konfronterer dem og spør hva de mener med det. Ved å være en kvinne i en mannsdominert bransje tenker jeg at jeg har et ansvar for dem som kommer etter meg. Og å gjøre gutta bevisst på det ansvaret de har, noe jeg tror det er mange som ikke er, sier hun.

– Mange i ryggen

Frøysaa fortalte søndag offentlig for første gang sin egen overgrepshistorie. Hun sier det føltes bra å ha delt den.

– Jeg merket at nå var jeg klar, fordi jeg vet at jeg har så mange i ryggen. Kanskje er det en start på en kultur der vi ikke legger lokk på sånt, men snakker om det og blir tatt på alvor, sier hun.

Initiativtakerne til arrangementet var Vi tror deg-stiftelsen, som ble grunnlagt av Andrea Voldum og June Holm. Voldum, som anmeldte en gjengvoldtekt i den såkalte Hemsedal-saken, sier en markering blant annet kan være viktig for dem som ikke tør å delta i kampanjen på nett.

– Jeg tror det er viktig at de kan møte opp her og føle seg sett, sier Voldum.

Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har den siste tiden delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen for å sette søkelys på hvor vanlig dette er. Kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere sto fram og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

– Større aksept

Voldum tror en av grunnene til at så mange har sluttet seg til kampanjen, kan være at det nå er mer akseptert å snakke høyt om temaer som seksuell trakassering og overgrep. Hun oppfordrer alle som opplever noe lignende, om å ikke være stille om det.

– Snakk om det. Skrik ut. Vi må ikke slutte å snakke om det nå, sier Voldum.

– Sammen er vi sterke, fortsetter hun.

Det er en oppfordring også June Holm kommer med.

– Jeg er veldig stolt over alle som har kommet, og alle som ser viktigheten av kampanjen og vil stå sammen for å ta det videre. For dette er forhåpentligvis bare en start, sier Holm til NTB.

Hun håper det kan bli økt oppmerksomhet rundt tematikken, både på arbeidsplasser, i barnehager og på skoler.

– Det aller viktigste er å snakke om det. Det må snakkes i hjel, for når det ties for det fortsette å leve, sier Holm.