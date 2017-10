Sjøtrafikksentralene får nytt VHF-system

Kystverket har signert en rammeavtale med teknisk leverandør Jotron for levering av nytt VHF-system (Very High Frequency), går det fram av ei pressemelding. Kystverket er drifter av sjøtrafikksentraltjenesten i Norge.

Rammeavtalen har en varighet på fem år, to opsjoner på tre år og ei ramme på 50 millioner kroner. I avtalen inngår levering av teknisk utstyr, konsultasjon, kartlegging, og drift og vedlikehold av Kystverkets VHF-system.

– VHF er fortsatt den viktigste kommunikasjonskanalen mellom våre sjøtrafikksentraler og fartøy, og helt uvurderlig for å håndtere situasjoner som oppstår. Gjennom denne kontrakten får vi mulighet for å etablere ny funksjonalitet i tillegg til at det bidrar til utvidelse av våre tjenesteområder, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Den nye typen VHF-system skal inneholde funksjoner som vil forenkle arbeidssituasjonen til trafikkledere ved Kystverkets fem sjøtrafikksentraler. Systemet vil ha innebygget tale-til-tekst og tekst-til-tale muligheter. Det gjør det mulig å lese inn talebeskjeder eller legge inn tekst som ved få tastetrykk raskt og automatisk kan sendes til fartøy i sentralenes tjenesteområder.

– Med Jotrons spesialkompetanse på kystradioapplikasjoner og Kystverkets kompetanse innenfor sjøsikkerhet, kan vi sammen videreutvikle funksjoner, tjenester og kosteffektive løsninger som kan bidra til bedre VHF-dekning langs norskekysten, sier direktør for forretningsutvikling i Jotron, Morten Gjersøe.

VHF gjør kommunikasjon mellom i dette tilfellet Kystverkets sjøtrafikksentraler og skipstrafikken, mulig ved hjelp av radioforbindelse. Sjøtrafikksentralene bruker dedikerte VHF-kanaler til å kommunisere med fartøy, for å klarere og regulere trafikk, informere om forhold i farvannet, og gi navigasjonsassistanse når uønskede situasjoner oppstår.