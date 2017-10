Strømbrudd på Fjelltun

Oppdatering: Klokka 10.46 skriver Mørenett at alle kunder som er forsynt fra Klipra skal ha fått tilbake strømmen.

Mørenett melder om et strømbrudd i Fjelltun-området tirsdag formiddag: Klokka 10.32 har det vært et utfall for Fjelltun, Kråmyra og Volsdalen.

- Montører jobber med omkopling, heter det.