Tar de beste bildene

Da John Colbensen stifta Skodje Fotoklubb for sju år siden, var et av målene å gå til topps i NM. Det greide klubben sist helg.

I tet

Når fotoklubbene kjemper om NM-tittelen, velger de ut 20 av bildene som medlemmene har sendt inn til den individuelle NM-konkurransen. Klubbkonkurransen foregår i to runder, og allerede etter den første runden lå Skodje i tet. Det endelige resultatet ble 738 poeng som er ti poeng foran nummer to på lista.

Individuelle plasseringer

I tillegg til å bli «Årets klubb», fikk også flere av medlemmene gode individuelle resultater. Geir Jartveit manglet bare ett fattig poeng på å bli NM-vinner, mens 17 år gamle Peter Elias Hoddevik ble nummer tre i konkurransen «Årets ungdomsfotograf».

Line Skår hentet gull i klassen monokrom print for portrettet «You.... stole my soul» mens Geir Jartveit fikk sølv for bildet «Little Brother» i klassen monokrom print og "Popcorn time" i klassen naturfoto. Ole Bjørn Steinsvik fikk bronse i klassen farge print for «Little Mermaid».

I tillegg fikk flere av klubbens medlemmer hederlige omtaler for bildene sine.